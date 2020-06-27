Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Washington'ın eyalet olmasına ilişkin yasa tasarısı kabul edildi
ABD tarihi bir oylamaya şahitlik etti. Temsilciler Meclisi, başkent Washington DC'nin eyalet olmasına ilişkin yasa tasarısını kabul etti. Ancak Demokrat Parti'nin sunduğu tasarının, Cumhuriyetçiler'in kontrolündeki Senato'dan geçmesi beklenmiyor.
Amerikan Temsilciler Meclisi'nde tarihi oylama gerçekleşti.
Başkent Washington DC'nin eyalet olmasına ilişkin tasarı, 180'e karşı 232 oyla kabul edildi.
Washington'ın eyalet olması konusu 1993'te de Temsilciler Meclisi'nde gündeme geldi ancak kabul edilmedi.
Washington şehri, vergi verip temsil edilmemesine tepki olarak, plakalarda “temsil edilmeksizin vergilendirilmek” ibaresini kullanıyor.
Cumhuriyetçiler ise tasarıya, şehrin Demokrat partinin kalesi olduğu gerekçesiyle karşı çıkıyor.
Eyalet olma talebinin, Cumhuriyetçiler'in karşı çıkması nedeniyle Senato'dan geçmesi beklenmiyor.
Etiketler: yasa tasarısı washington oylama eyalet abdSon Güncelleme: 27 Haziran 2020 Cumartesi 12:20
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