Amerikan Temsilciler Meclisi'nde tarihi oylama gerçekleşti.

Başkent Washington DC'nin eyalet olmasına ilişkin tasarı, 180'e karşı 232 oyla kabul edildi.

Washington'ın eyalet olması konusu 1993'te de Temsilciler Meclisi'nde gündeme geldi ancak kabul edilmedi.

Washington şehri, vergi verip temsil edilmemesine tepki olarak, plakalarda “temsil edilmeksizin vergilendirilmek” ibaresini kullanıyor.

Cumhuriyetçiler ise tasarıya, şehrin Demokrat partinin kalesi olduğu gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Eyalet olma talebinin, Cumhuriyetçiler'in karşı çıkması nedeniyle Senato'dan geçmesi beklenmiyor.