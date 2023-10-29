Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını kutladı

Caparov, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümüne özel video mesaj yayınladı.

Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en önemli günün 29 Ekim 1923 olduğunu belirten Caparov, "Bundan tam bir asır önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde, kardeş Türk halkının milli birlik ve beraberlik adına 'Ya istiklal ya ölüm' sloganıyla Milli Mücadele'yi başlatıp zafere ulaştıkları büyük bir gün." ifadesini kullandı.

Caparov, o tarihten itibaren Türkiye ve dünya tarihinde yeni bir sayfa açıldığını dile getirerek, Türkiye'nin, bir asırlık tarihinde büyük başarılara imza attığını, dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer aldığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılının tüm Türk dünyasının yüreğini sevinçle doldurduğunu belirten Caparov, şunları ifade etti:

"Türkiye, son yıllarda Avrasya coğrafyasında siyasi diplomasinin güzel bir örneğini sergilemekte. Türkiye, Türk dünyasının birliğinin güçlendirilmesine ve Türk Cumhuriyetler arasındaki entegrasyon sürecine paha biçilemez katkılarda bulunmakta. Kırgızistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan kardeş Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik, askeri ve diğer başarıları başta olmak üzere her başarısını kendi başarımız olarak görüyor, bu başarılardan dolayı büyük kıvanç ve gurur duyuyoruz."

Cumhurbaşkanı Caparov, Kırgızistan ve Türkiye kardeşliğinin, iki ülke arasındaki yakın ilişkilerin ve stratejik işbirliğinin üst düzeyde olduğunu vurgulayarak, iki millet arasındaki bağın, etkin bir şekilde gelişmeye devam edeceğine inancının tam olduğunu belirtti.

"Geçmiş 100 yıllık tarihin sevinci ve gururuyla milli değerlerden kuvvet alarak, özgürlük ve bağımsızlık yolunda gelişmeye ve büyümeye devam edin." diyen Caparov, Türkiye'nin yüz değil, yüzlerce, binlerce yıl yaşamasını temenni etti.

Caparov, "Kırgız halkı ve şahsım adına, kardeş Türk halkının Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum." dedi.