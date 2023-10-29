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Dünya
AA 29.10.2023 22:54

Hollanda'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

Hollanda'nın idari başkenti Lahey'de binlerce kişinin katılımıyla yapılan Filistin'e destek yürüyüşünde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Hollanda'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
[Fotograf: AA]

Yağışlı havaya rağmen Lahey'in Malieveld Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ederek, Filistin'e desteklerini, Gazze ile dayanışmalarını dile getirdi.

Yürüyüş sırasında göstericiler, sık sık "Filistin'e özgürlük", "Nehirden denize kadar, Filistin özgür olacak", "Katil İsrail", "Soykırımı durdurun" ve "Derhal ateşkes sağlansın" sloganları attı.

"Netanyahu, Lahey'de yargılanmalı"

Yürüyüşe katılan Denk Partisi Meclis Grup Başkanı ve Milletvekili Stephan van Baarle, İsrail'in Filistinlilere katliam yaptığını belirterek, "(Binyamin) Netanyahu ve arkadaşları savaş suçları sebebiyle Lahey'de yargılanmalı." dedi.

Gazze ablukasının durdurulması ve ateşkesin sağlanması gerektiğini belirten Van Baarle, "Hollanda halkı, İsrail'i destekleyen hükümetlerinin değil Filistinlilerin yanında. Hollanda siyasetinde Filistin'i savunduğunuzda size sansür uyguluyorlar, ifade hürriyetinizi kısıtlıyorlar ve terörist yaftası yapıştırıyorlar ama Filistinliler eşit haklara sahip olana kadar durmayacağız." diye konuştu.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı gösteri, yürüyüşün ardından sona erdi.

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