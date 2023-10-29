Ürdün, askeri üslerinin, "ABD'den İsrail'e mühimmat tedarikinde kullanıldığını" yalanladı

Ürdün ordusundan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında yer alan, Ürdün Silahlı Kuvvetlerine ait askeri üslerin ABD uçakları tarafından kullanıldığına ilişkin iddialara cevap verildi.

Açıklamaya göre, Gazze'ye yönelik saldırılarda kullanılmak üzere İsrail'e mühimmat ve ekipman tedariki yapan ABD uçaklarının Ürdün'ün askeri üslerini kullandığı yönündeki "söylentiler" gerçeği yansıtmıyor.

Bu tür iddiaların, Ürdün'ün, Filistin meselesi karşısındaki tutumunu ve silahlı kuvvetlerin imajını zedeleme amacı taşıdığı kaydedildi.

Kraliyet Hava Kuvvetlerinin, Gazze'ye insani yardım malzemesi ulaştırmak için uçak kaldırmasının yanı sıra, tüm zorluklara rağmen Gazze'deki sahra hastanesinin de faaliyetlerine devam ettiğine işaret edilen açıklamada, Ürdün'ün, güvenlik ve istikrarı ile ateşkesin sağlanması ve insani yardımların ulaşması için harcadığı çabaları hedef alan bu tür söylentilerin yayılmaması talep edildi.

Ürdün ordusuna bağlı olarak 2009 yılında kurulan Ürdün sahra hastanesi, günde 1000 ila 1200 kişiye ücretsiz hizmet sunuyor.

Ürdün Başbakanlığının X sosyal medya platformundan 15 Ekim'de yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırıları nedeniyle hizmet dışı kalan Gazze Şeridi'ndeki Ürdün sahra hastanesinin çalışmalarına devam edeceği ifade edilmişti.