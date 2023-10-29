Dağıstan'daki havalimanında "İsrail uçağı" gerginliği

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına tepki olarak yüzlerce kişi, Tel Aviv’den Rusya’ya bağlı Dağıstan’daki Mahaçkale Havalimanı'na inen uçak nedeniyle havalimanını bastı. Ellerinde Filistin bayrakları bulunan göstericiler, uçaktaki yolcuların alınmaması ve uçağın geri gönderilmesini istedi.

Güvenlik bariyerlerini aşarak piste ulaşan göstericiler, uçaktan inen yolcuları aradı. Havalimanına çok sayıda polis gönderilirken, çıkan arbede sırasında havalimanının bazı camları ve kapıları kırıldı.

Havalimanı uçuşa kapatıldı

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Mahaçkale Havalimanı'nın çıkan olaylar nedeniyle uçuşa kapatıldığını ve "durum normalleşene kadar" kapalı kalacağını duyurdu.

İsrail’den gelen uçak ve yolcuların durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Rusya İçişleri Bakanlığı, durumu çözüme kavuşturmak için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.