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Dünya
AA 29.10.2023 21:44

Macron: Gazze halkını korumak için insani ateşkes çağrımı yineliyorum

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Gazze halkını korumak için insani ateşkes çağrımı yineliyorum." ifadesini kullandı.

Macron: Gazze halkını korumak için insani ateşkes çağrımı yineliyorum
[Fotograf: Reuters]

Macron, X sosyal medya platformundan Gazze için Mısır'a gönderilen yardımlara ilişkin açıklama yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı, paylaşımında "Gazze halkını korumak için insani ateşkes çağrımı yineliyorum." yazdı.

Fransa'dan yola çıkan 17 tonluk insani yardım kargosunun Mısır'a ulaştığını aktaran Macron, hava ve deniz yoluyla çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Macron, Fransa'nın Mısır ve Kızılay ile dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırılarına başladı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 311'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyurdu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail saldırılarında öldürülenlerin sayısı 3 bin 342'si çocuk, 2 bin 262'si kadın olmak üzere 8 bin 5'e yükselirken, 20 bin 242 kişi yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 116 Filistinli öldü, 1900'den fazla Filistinli yaralandı.

İsrail bombardımanında Gazze'de 34 Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

İsrail ordusu, 26 Ekim’de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

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