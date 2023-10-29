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Dünya
AA 29.10.2023 19:37

Cumhuriyet'in 100. yılında Mısır Piramitleri üzerinde Türk bayrağı dalgalandı

Dünyada ilk defa bir Türk, Mısır'daki piramitlerin üzerinde paraşüt ile serbest atlayış yapıp Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Türk bayrağı açtı.

Cumhuriyet'in 100. yılında Mısır Piramitleri üzerinde Türk bayrağı dalgalandı

Deneyimli Türk paraşütçü Femen Öğdün, dünya harikalarından Mısır Piramitleri üzerinde düzenlenen skydive festivalinde, 4 bin 500 metre yüksekten paraşütle serbest atlayış yaptı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Öğdün, serbest atlayış yapıp paraşütünü açtıktan sonra Cumhuriyet'in 100. yılında Türk bayrağını piramitler üzerinde dalgalandırdı.

Bugüne kadar 1000'in üzerinde atlayış gerçekleştiren Öğdün, Mısır'daki dünyaca ünlü piramitlerin üzerinde uçuş yapan ilk Türk olmanın sevinç ve gururunu Cumhuriyet'in 100. yılında yaşadığını belirtti.

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