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Dünya
AA 29.10.2023 19:16

Kassam Tugayları: Gazze'nin kuzeybatısına giren İsrail askeri araçlarını hedef aldık

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeybatısına giren bazı İsrail askeri araçlarını hedef aldığını duyurdu.

Kassam Tugayları: Gazze'nin kuzeybatısına giren İsrail askeri araçlarını hedef aldık
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Kassam Tugayları, kendilerine ait Telegram hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Gazze Şeridi'nin kuzeybatısına giren İsrail askeri araçlarının ağır kalibreli havan toplarıyla vurulduğu belirtilen açıklamaya göre, Erez bölgesinin batısındaki bazı araçlar alev aldı, içerisindeki çok sayıda asker öldü.

Kassam Tugayları tarafından hedef alınan ve alev alan İsrail araçları arasında 2 tankın olduğu teyit edildi.

Bölgede İsrail ordusu ile Kassam Tugayları arasındaki çatışmaların devam ettiği duyuruldu.

Kassam Tugayları, gün içerisinde yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki Beyt Lahiya beldesine düzenlediği saldırı girişimini püskürttüklerini duyurmuştu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırılarına başladı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 311'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyurdu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail saldırılarında öldürülenlerin sayısı 3 bin 342'si çocuk, 2 bin 262'si kadın olmak üzere 8 bin 5'e yükselirken, 20 bin 242 kişi yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 116 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail bombardımanında Gazze'de 34 Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

İsrail ordusu, 26 Ekim’de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

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