Çok Bulutlu 21ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.10.2023 17:59

Filistin Kızılayı: İsrail'in tehdit ettiği Kudüs Hastanesi çalışmayı sürdürecek

Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin bombalama tehdidinde bulunduğu Gazze'deki Kudüs Hastanesini tahliye etmeyeceklerini bildirdi.

Filistin Kızılayı: İsrail'in tehdit ettiği Kudüs Hastanesi çalışmayı sürdürecek
[Fotograf: AA]

Filistin Kızılayı Sözcüsü Raid en-Nems, yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze'deki Kudüs Hastanesinin çevresini hedef aldığını ve hastaneyi bombalama tehdidini yinelediğini belirtti.

Nems, hastaneyi boşaltmamaya ve çalışmayı sürdürmeye karar verdiklerini ifade etti.

Filistin Kızılayı, öğle saatlerinde İsrail güçlerinin, Kudüs Hastanesini bombalayacakları tehdidinde bulunarak acilen boşaltmalarını istediğini ve sabahtan itibaren hastane çevresinin vurulduğunu duyurmuştu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırılarına başladı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 311'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyurdu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail saldırılarında öldürülenlerin sayısı 3 bin 342'si çocuk, 2 bin 262'si kadın olmak üzere 8 bin 5'e yükselirken, 20 bin 242 kişi yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 116 Filistinli öldü, 1900'den fazla Filistinli yaralandı.

İsrail bombardımanında Gazze'de 34 Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

İsrail ordusu, 26 Ekim’de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterilmişti.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması İsrail Gazze
Sıradaki Haber
İsrail güçlerinin Batı Şeria'da vurduğu 2 Filistinli daha hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:38
ABD'de Cadılar Bayramı kutlamalarındaki silahlı saldırılarda 3 kişi öldü
18:28
Türk savunma sanayii ürünleri Kırgızistan'daki tatbikatta boy gösterdi
18:20
Manisa'da Cumhuriyetin 100. yıl dönümü etkinliklerle kutlanıyor
18:18
Kamyonette bulunan 4 alageyik koruma altına alındı
18:15
Sedyeyle getirildikleri hastaneden yürüyerek çıkan "inme hastaları" doktorlarıyla buluştu
18:04
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cumhuriyet kortejini karşıladı
Türkiye'nin yerli otomobili Togg'lar, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçti
Türkiye'nin yerli otomobili Togg'lar, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçti
FOTO FOKUS
İstanbul Boğazı'nda donanma tarihinin en büyük geçit töreni düzenlendi
İstanbul Boğazı'nda donanma tarihinin en büyük geçit töreni düzenlendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ