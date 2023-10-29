Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İngiltere Başbakanı Sunak Gazze'yi görüştü

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre ikili, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik askeri operasyonunu genişletme kararını görüştü.

Gazze'ye acil insani yardım girişinin önemine vurgu yapan iki lider, hayati önem taşıyan gıda, su ve ilaç desteğini sağlamak ve Gazze'deki yabancıların tahliyesini sağlamak için birlikte çalışmak konusunda anlaştılar.

Gerginliğin tüm bölgeye ve Batı Şeria'ya sıçraması konusunda endişelerini dile getiren Macron ve Sunak, birbirini diğer ülke liderleriyle yaptıkları görüşmeler konusunda da bilgilendirdi.

Açıklamada, "Başbakan Sunak ve Cumhurbaşkanı Macron, bölgenin uzun vadeli geleceğini ve özellikle iki devletli çözüm ihtiyacını gündemde tutmanın önemli olduğu konusunda hemfikirdir" ifadesi yer aldı.

Hamas'ın Filistin halkını temsil etmediği de belirtilen açıklamada iki liderin birbiriyle ve bölge liderleriyle temasta olmayı sürdüreceği bilgisi paylaşıldı.