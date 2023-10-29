Çok Bulutlu 21ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.10.2023 17:44

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İngiltere Başbakanı Sunak Gazze'yi görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, yaptıkları telefon görüşmesinde Gazze'deki gelişmeleri ve İsrail-Filistin çatışmalarının bölgeye etkisini ele aldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İngiltere Başbakanı Sunak Gazze'yi görüştü

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre ikili, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik askeri operasyonunu genişletme kararını görüştü.

Gazze'ye acil insani yardım girişinin önemine vurgu yapan iki lider, hayati önem taşıyan gıda, su ve ilaç desteğini sağlamak ve Gazze'deki yabancıların tahliyesini sağlamak için birlikte çalışmak konusunda anlaştılar.

İsrail'e destek için sıraya girdiler
İsrail'e destek için sıraya girdiler

Gerginliğin tüm bölgeye ve Batı Şeria'ya sıçraması konusunda endişelerini dile getiren Macron ve Sunak, birbirini diğer ülke liderleriyle yaptıkları görüşmeler konusunda da bilgilendirdi.

Açıklamada, "Başbakan Sunak ve Cumhurbaşkanı Macron, bölgenin uzun vadeli geleceğini ve özellikle iki devletli çözüm ihtiyacını gündemde tutmanın önemli olduğu konusunda hemfikirdir" ifadesi yer aldı.

Hamas'ın Filistin halkını temsil etmediği de belirtilen açıklamada iki liderin birbiriyle ve bölge liderleriyle temasta olmayı sürdüreceği bilgisi paylaşıldı.

ETİKETLER
Emmanuel Macron Filistin - İsrail Çatışması Fransa Gazze İngiltere İsrail
Sıradaki Haber
BM: İsrail'in saldırılarında 59 çalışanımız öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:38
ABD'de Cadılar Bayramı kutlamalarındaki silahlı saldırılarda 3 kişi öldü
18:28
Türk savunma sanayii ürünleri Kırgızistan'daki tatbikatta boy gösterdi
18:20
Manisa'da Cumhuriyetin 100. yıl dönümü etkinliklerle kutlanıyor
18:18
Kamyonette bulunan 4 alageyik koruma altına alındı
18:15
Sedyeyle getirildikleri hastaneden yürüyerek çıkan "inme hastaları" doktorlarıyla buluştu
18:04
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cumhuriyet kortejini karşıladı
Türkiye'nin yerli otomobili Togg'lar, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçti
Türkiye'nin yerli otomobili Togg'lar, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçti
FOTO FOKUS
İstanbul Boğazı'nda donanma tarihinin en büyük geçit töreni düzenlendi
İstanbul Boğazı'nda donanma tarihinin en büyük geçit töreni düzenlendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ