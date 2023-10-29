Çok Bulutlu 22.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.10.2023 16:45

BM: İsrail'in saldırılarında 59 çalışanımız öldü

Birleşmiş Milletler, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana 59 çalışanının öldüğünü duyurdu.

BM: İsrail'in saldırılarında 59 çalışanımız öldü
[Fotograf: Reuters]

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
Son Dakika
Sıradaki Haber
Meksika'da kasırganın ardından yağmalamalara karşı binlerce polis görevlendirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:04
Kayseri'de Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 100 fidan dikildi
16:44
Meksika'da kasırganın ardından yağmalamalara karşı binlerce polis görevlendirildi
16:34
21 yıl önce yazdığı mektubu PTT memuru oğlu teslim aldı
17:10
İstanbul'da 100. yıla özel etkinlik: Türk Yıldızları semalarda, gemiler Boğaz'da
16:34
Hizbullah İsrail'e ait askeri noktaya saldırı düzenledi
16:21
Terör örgütü üyesi Suriye sınırında yakalandı
Antalya'da savaş uçakları gösteri uçuşu yaptı
Antalya'da savaş uçakları gösteri uçuşu yaptı
FOTO FOKUS
Togg kullanıcılarından 100. yıl konvoyu
Togg kullanıcılarından 100. yıl konvoyu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ