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Dünya
AA 29.10.2023 16:12

Sınırı geçen İsrail tankları, Gazze’nin kuzeyine konuşlandırıldı

Sınırı geçen İsrail ordusuna ait tanklar, abluka altındaki Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Hanun Mahallesi yakınındaki tarım arazilerine konuşlandırıldı.

Sınırı geçen İsrail tankları, Gazze’nin kuzeyine konuşlandırıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İsrail’in yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze’ye yönelik saldırıları, 23. gününde de şiddetlenerek devam ediyor.

Gece boyunca Gazze’de 450’den fazla yeri hava saldırılarıyla vuran İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren de obüs ve tank atışlarıyla Gazze’nin kuzeyini bombalıyor.

İsrail uçakları da Gazze’nin kuzeyine hava saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusunun tanklarını Gazze’nin kuzeyine konuşlandırdığı bildirildi.

Sınırın karşı tarafında bulunan tankların Gazze’nin kuzeyinde bulunan Beyt Hanun Mahallesi’nin hemen yanındaki tarım arazilerine yerleştirildiği aktarıldı.

İsrail ordusu, cuma günü yaptığı açıklamada kara birliklerinin Gazze çevresindeki “faaliyetlerini genişleteceğini” duyurmuştu.

Bu açıklamanın ardından İsrail ordusu, Gazze’nin kuzeyi başta olmak üzere bölgeye havadan, karadan ve denizden saldırılarını şiddetlendirmişti.

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İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze
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