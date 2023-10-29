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Dünya
AA 29.10.2023 16:05

Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Orta Doğu'da ateşkes çağrısı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Gazze'de insani yardıma alan açılması ve rehinelerin serbest bırakılması gerektiğini belirterek, ateşkes çağrısı yaptı.

Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Orta Doğu'da ateşkes çağrısı

Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'na bakan çalışma ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını icra eden Papa, duanın ardından İsrail-Filistin çatışmasına değindi.

Ukrayna, Filistin ve İsrail’deki ciddi durum ve savaş halindeki diğer bölgeler için dua etmeye devam ettiklerini belirten Papa, "Özellikle Gazze'de insani yardımın sağlanmasına alan açılmalı, rehineler derhal serbest bırakılmalı. Silahları bırakma ihtimalinden kimse vazgeçmesin. Ateşi kesin!" dedi.

Orta Doğu'da görevli rahip İbrahim Faltas'ı az önce bir programda dinlendiğini anlatan Papa, "Rahip Faltas ile beraber diyoruz ki; ateşi kesin! Durun kardeşlerim. Savaş, her zaman bir yenilgidir" diye konuştu.

Papa, 27 Ekim'de Vatikan'da dünya barışı için oruç ve dua günü etkinliği yaptığını anımsatarak, kendisine pek çok yerde farklı şekillerde bu duada katılanlara da teşekkür etti.

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Filistin - İsrail Çatışması Papaz
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