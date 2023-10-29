Meksika'da kasırganın ardından yağmalamalara karşı binlerce polis görevlendirildi

BBC'nin haberine göre, sosyal medyaya yansıyan birçok görüntüde, Otis Kasırgasının vurduğu Acapulco'da su ve gıda bulmakta zorlanan halkın, marketleri yağmaladığı yer aldı.

Görüntülerde, bazı kişilerin de pahalı elektronik eşyalar ve giysileri yağmaladığı görüldü.

Yağmalamaların önüne geçilmesi için bölgede yaklaşık 17 bin asker ve polis görevlendirildi.

26 Ekim'de 5. kategoriye yükseldiği ve "yıkıcı olabileceği" uyarıları yapılan Otis Kasırgası nedeniyle, Meksika'da 39 kişi yaşamını yitirmişti.

Kasırga nedeniyle on binlerce kişinin evi ve bölgedeki oteller hasar alırken meskenler de elektriksiz kalmıştı.