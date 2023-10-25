İsrail'e destek için sıraya girdiler

İsrail`in abluka altındaki Gazze Şeridi`ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bini geçti.

Mezarlıklarda boş yer kalmadı. Filistinlilerin naaşları, kent mezarlığında toplu mezarda defnedilmeye başladı.

Sivil katliamının durdurulması yönünde dünyadan yükselen çağrılara rağmen İsrail güçleri, ayrım yapmadan Gazze'yi bombalamaya devam ediyor.

19 gündür, çocuk kadın bebek demeden sivil yerleşim yerlerini vuruyor, savaş suçu işliyor. İsrail Gazze’ye saldırırken acımasızlıkta sınır tanımıyor.

Dünyadan bu katliama “dur” diyenler olurken, bazı devlet başkanları da İsrail’e bağlılıklarını tazelemek için fırsat buldu.

ABD Başkanı Biden'dan tam destek

Farklı dönemlerde yaptığı röportajlarda "Ben bir Siyonsit'im" açıklaması yapan ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e yakınlığıyla geçmişte de gündemeydi. Biden, bu yakınlığı, İsrail'in güvenliğine tam destek vermesiyle, Obama-Netanyahu geriliminde ara bulucu rolüyle daha önce de gösterdi.

Maddi manevi desteklerini her zaman dile getiren, hatta yeri geldiğinde İsrail’in avukatlığını yapan Biden, yerinde de bağlılığını kanıtlamak istedi. Netanyahu’dan da teşekkürü kaptı.

Biden, ABD’nin konumunu kesinleştirmek için de şu sözleri sarf etti:

"Bugün burada bulunmamın basit bir nedeni var; İsrail halkı ve dünyadaki herkesin ABD'nin nerede durduğunu bilmesi. Dışişleri Bakanı (Antony) Blinken da burada. Buraya birkaç kez geldi. Ama ben şahsen gelmek istedim”

Almanya Başbakanı Scholz: Almanya'nın görevi güvenliğinizi sağlamak

İsrail'i ziyaret eden Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Scholz, “Almanya'nın görevi İsrail'in varlığını ve güvenliği sağlamaktır” dedi.

Scholz, Almanya'nın Filistin-İsrail çatışmasında sadece İsrail'in yanında yer alabileceği konusunda bir kez daha güvence vererek, "Geçen hafta Federal Meclis'te de söylediğim gibi, böylesine zor zamanlarda Almanya için tek bir yer olabilir, o da İsrail'in yanıdır" dedi.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, ülkedeki Hamas destekçilerini sınır dışı etmek için tüm yasal araçları kullanacaklarını belirtmişti.

İngiltere Başbakanı Sunak: Sizin kazanmanızı istiyorum

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Netanyahu ile yaptığı görüşme öncesinde İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile de bir araya geldi.

İsrail’in sivil katlinden bihaber olan Sunak, Gazze'ye yönelik insani yardım sevkiyatının başlayacak olmasından dolayı memnun olduğunu ifade ederek; "İsrail'in sivillerin zarar görmemesi için adımlar attığını bildiğini" söyledi.

Rishi Sunak, ülkesinin İsrail'e desteğini yineleyerek, "Sizinle dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz ve sizin kazanmanızı istiyoruz." dedi.

Netanyahu da İsrail-Filistin çatışmaları başladığından bu yana "gösterilen dayanışma, açık ve tereddütsüz destek" için Sunak'a teşekkür etti.

"İsrail'e gelmiş olmanızın bize çok şey kattığını düşünüyorum" ifadesini kullanan Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un ülkeyi ziyaretlerine değinmeden geçmedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Dayanışma içindeyiz

ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da bugün İsrail'i ziyaret etti.

Filistin'e destek eylemlerinin yasaklandığı Fransa'nın Cumhurbaşkanı Macron da Biden'a benzer şekilde basına Netanyahu ile kucaklaştığı samimi bir poz verdi. İsrail'le dayanışma içinde olduğunu dile getirdi.

Gazze'deki tüm esirlerin serbest bırakılması beklentisini ifade eden Macron, terör örgütü DEAŞ'a karşı ABD öncülüğünde oluşturulan uluslararası koalisyonun aynı zamanda Hamas'a karşı da mücadele etmesini teklif etti.

İtalya Başbakanı Meloni: Kendinizi savunma hakkınız var

Netanyahu'yu ziyaret edenler kervanına İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de katıldı.

İtalya’nın Mussolini’den beri ilk aşırı sağcı başbakanı Meloni, Netanyahu ile yüz yüze görüşürken, Cumhurbaşkanı Herzog ile de telefonla görüştü.

İtalya başbakanlığı yaptıkları görüşmeye dair " Başbakan (Meloni), İsrail'in uluslararası hukuka göre kendisini savunma ve barış içinde yaşama hakkına sahip olduğunu yinelerken Gazze'ye insani erişimin garanti altına alınmasının ve bölge için barış ihtimalinin öneminin altını çizdi" açıklamasında bulundu.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis de geri durmadı

Gazze'ye destek için eylemlerin düzenlendiği komşu Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, İsrailli mevkidaşı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi.

Kudsüs'e giden Miçotakis, Tel Aviv yönetimine desteğini bir kez daha yineledi ve Hamas'in saldırılarını kınadı.

İsrail'in Hamas'a karşı 'meşru müdafaa hakkı olduğunu' savunan Miçotakis, sivillerin korunması gerektiğini vurgulayarak Hamas ve farklı örgütler tarafından alıkonulan İsrail vatandaşları ile yabancı yurttaşların bir an evvel serbest bırakılması gerektiğine değindi.

Bir destek de GKRY'den

Miçotakis'in İsrail ziyareti öncesinde, Yunanistan'ın bölgedeki müttefiki Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis de Tel Aviv'e destek ve dayanışma ziyareti gerçekleştirdi.

Hristodulidis, Güneyin desteğini dile getirerek, krizin yatışması ve Gazze’ye insani yardımın devam etmesi gerektiğini söyledi.

Ülkesine dönüşünden sonra ise Hristodoulidis Avrupa Birliği'nin, Orta Doğu'daki krize yanıt vermekte geç kaldığı mesajını verdi.

Hollanda Başbakanı Rutte: İsrail'in yaptıklarına saygı duyuyorum

Hollanda geçici hükümetinin Başbakanı Rutte, Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'de Başbakan Netanyahu'yu ziyaret etti.

Rutte ziyaretinde, İsrail ordusunun ülkenin güvenliği için yaptıklarına saygı duyduğunu söyledi.