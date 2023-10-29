ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı

Blinken'in, Dışişleri Bakanlığının internet sayfasında yer alan açıklamasında, "Sizler Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını kutlarken, Amerikan halkı adına Türkiye halkına en içten tebriklerimi sunuyorum. Bu 100 yıl boyunca Türkiye'nin giderek daha önemli küresel rol oynadığını ve uluslarımız arasındaki dostluğun giderek derinleştiğini gördük." ifadesine yer verildi.

"NATO İttifakı'mız bölgesel barış ve güvenliğin temelidir." ifadesi kullanılan açıklamada, Ukrayna'nın egemenliğini ve demokrasisini desteklemek için Türkiye'nin yaptığı katkıya atıfta bulunularak, iki ülke arasında gelişen ticaret ve yatırımların "iki tarafta da istihdam ve ekonomik fırsatlar sağladığı" belirtildi.

ABD ve Türkiye arasında gerçekleşen akademik ve turistik amaçlı ziyaretlerin iki halkı birbirine daha da yakınlaştırdığı, iklim krizine yönelik temiz enerji çözümlerinde, bilim, uzay ve teknoloji alanlarında karşılıklı işbirliğinin, ilerleme için "umut verici yeni yollar ürettiği" vurgulandı.

Açıklamada, "Bu tarihi vesileyle, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu sizlerle kutluyor, halkımıza, bölgemize ve dünyaya fayda sağlayacak bir yüzyıllık dostluk ve ittifakı sabırsızlıkla bekliyoruz." denildi.