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Dünya
AA 29.10.2023 22:26

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında tamamen yıkılan konut sayısı 32 bin oldu

İsrail'in 23 gündür yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde şu ana kadar 200 bini aşkın konut bombalandı, bunlardan 32 bini tamamen yıkıldı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında tamamen yıkılan konut sayısı 32 bin oldu
[Fotograf: Reuters]

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze'de meydana gelen yıkıma ve can kayıplarına ilişkin bilgi verdi.

Maruf, saldırılarda, 200 binden fazla konutun bombalandığını, bunlardan 32 bininin tamamen yıkıldığını ya da oturulamayacak hale geldiğini belirtti.

Maruf ayrıca, saldırılarda, 80 hükümet binasının, 47 caminin, 3 kilisenin ve 203 okulun bombalandığını, bunlardan 37'sinin hizmet dışı kaldığını söyledi.

Ofis Başkanı Maruf, saldırılarda ayrıca 116 sağlık personeli ile kurtarma ekibinden 18 kişinin hayatını kaybettiği, 12 hastane ile 32 sağlık merkezinin de hizmet dışı kaldığı bilgisini paylaştı.

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"Gazze, felaket bölgesidir"

İsrail'in, internet hizmetinin ve iletişimin kesik olduğu iki gün boyunca 60'ı aşkın katliam işlediğini belirten Maruf, bu katliamlarda yüzlerce kişinin öldüğünü ve yaralandığını aktardı.

"Bugün Gazze bir felaket bölgesidir." diyen Maruf, uluslararası topluma ve kuruluşlara üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirme çağrısı yaptı.

Uluslararası toplumun, 21'inci yüzyılda yaşanan bu insani Nekbe'ye (Büyük felaket) karşı takındığı utanç verici tavrın tarihe geçeceğini kaydeden Maruf, saldırıların durması ve insani yardımların engelsiz ve muntazam bir şekilde Gazze'ye girmesi için harekete geçilmesini istedi.

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