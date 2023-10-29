Parçalı Bulutlu 16.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.10.2023 22:42

İsrail, bombalamakla tehdit ettiği Gazze’deki Kudüs Hastanesi'nin çevresini yine vurdu

Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin, daha önce bombalama tehdidinde bulunduğu Gazze’deki Kudüs Hastanesi'nin çevresini yine yoğun şekilde hedef aldığını duyurdu.

İsrail, bombalamakla tehdit ettiği Gazze’deki Kudüs Hastanesi'nin çevresini yine vurdu
[Fotograf: AA]

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Kudüs Hastanesi’ndeki sağlık personelini, yaralıları ve hastaneye sığınan yerinden edilmiş sivilleri binayı boşaltmaya zorlamak için hastanenin çevresini sürekli ve doğrudan bombardımana tuttuğu bilgisi verildi.

Bombardıman, hastanenin bazı bölümlerinde ciddi hasara yol açtı ve oluşan yoğun duman hastaların nefes almasını zorlaştırdı.

Açıklamaya göre, İsrail ordusu, hastane yönetiminin yanı sıra yoğun bombardıman nedeniyle evlerini terk ederek hastaneye sığınan sivilleri de binayı boşaltmaları için uyardı.

Filistin Kızılayı: İsrail'in tehdit ettiği Kudüs Hastanesi çalışmayı sürdürecek
Filistin Kızılayı: İsrail'in tehdit ettiği Kudüs Hastanesi çalışmayı sürdürecek

Hastanenin kuzey kısmında üç elektrik jeneratörünün yanı sıra doğu ve kuzey kısımlarında oksijen üretim istasyonlarının bulunduğu kaydedilen açıklamada, bu durumun ciddi bir tehlike oluşturduğu ve olası bir bombalamanın bölgede büyük yangına yol açabileceği vurgulandı.

Filistin Kızılayı, ayrıca, İsrail savaş uçaklarının bombalama tehdidinde bulunduğu hastanedeki koşulları gösteren görüntüleri de basınla paylaştı.

Görüntülerde, hastanenin bazı bölümlerinin camlarının kırıldığı, içeriyi yoğun duman ve toz kapladığı ve panik havasının hakim olduğu görüldü.

Filistin Kızılayı, öğle saatlerinde İsrail güçlerinin, Filistin Kızılayı’na bağlı Kudüs Hastanesi'ni bombalayacakları tehdidinde bulunarak acilen boşaltmalarını istediğini ve sabahtan itibaren hastanenin çevresinin vurulduğunu duyurmuştu.

Buna karşılık Filistin Kızılayı, hastaneyi tahliye etmeyeceklerini ve çalışmalarını sürdüreceklerini bildirmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırılarına başladı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 311'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyurdu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail saldırılarında öldürülenlerin sayısı 3 bin 342'si çocuk, 2 bin 262'si kadın olmak üzere 8 bin 5'e yükselirken, 20 bin 242 kişi yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 116 Filistinli öldü, 1900'den fazla Filistinli yaralandı.

İsrail bombardımanında Gazze'de 34 Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

İsrail ordusu, 26 Ekim’de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

ETİKETLER
İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze
Sıradaki Haber
Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: İsrail'in Gazze'ye savaşı Holokost'u bile geride bıraktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:26
Balıkesir'de 23 düzensiz göçmen yakalandı
23:17
Çelik Kanatlar yaptıkları uçuşla gökyüzüne "100" sayısını çizdi
23:16
Finlandiya Dışişleri Bakanlığı binası Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı
23:13
Hindistan'ın kutlu minaresi Kutub Minar, Türk bayrağının renkleriyle aydınlatıldı
23:08
Gazze'deki hükümet: İsrail, 1500'ü aşkın kişinin sığındığı iki merkezi vurmakla tehdit etti
23:03
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını kutladı
Cumhuriyet'in 100. yıl çoşkusu gökyüzüne yansıtıldı
Cumhuriyet'in 100. yıl çoşkusu gökyüzüne yansıtıldı
FOTO FOKUS
Cumhuriyet'in 100. yılında Mısır Piramitleri üzerinde Türk bayrağı dalgalandı
Cumhuriyet'in 100. yılında Mısır Piramitleri üzerinde Türk bayrağı dalgalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ