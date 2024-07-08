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Dünya
AA 08.07.2024 13:44

Kırgız-Türk ortaklığında petrol rafinerisi kuruluyor

Kırgız-Türk ortaklığında kurulan günde 500 ton ham petrol işleme kapasiteli rafineri eylül sonunda faaliyete geçecek.

Kırgız-Türk ortaklığında petrol rafinerisi kuruluyor
[Fotograf: AA]

Kırgızistan Enerji Bakanlığı, ülkenin Batken Bölgesi'nde Kırgız-Türk ortaklığında kurulan günde 500 ton ham petrol işleme kapasiteli rafinerinin eylül sonunda faaliyete geçeceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Taalaybek İbrayev, Batken Bölgesi'nde Kadamcay ilçesine bağlı Kok-Talaa köyündeki rafinerinin inşaatında incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Şirket yetkilileri, Kırgız Petrol Doğal Gaz Devlet Kurumu (Kırgıztransneftegaz) ve Kırgız-Türk K-Petrol Gaz Şirketinin günde 500 ton ham petrol işleme kapasiteli rafinerisinin eylül sonunda faaliyete geçmesinin planladığını söyledi.

Kırgız-Türk ortaklığında petrol rafinerisi kuruluyor

Yatırımın maliyeti 91 milyon dolar

Rafineride şu anda 41 Kırgız ve 10 Türk uzman çalışıyor. Yatırımın toplam maliyeti ise 91 milyon dolar.

Yetkililer, inşaatın yüzde 90'ının tamamlandığı, 4 petrol kuyusunda onarım ve hazırlık çalışmalarının sürdüğü, gerekli izinlerin çıktığı bilgisini paylaştı.

Kırgız-Türk K-Petrol Gaz Şirketi, 23 Mart 2023'te "Tunduk Soh" ve "Çongara Galça" petrol sahalarının ortak işletilmesi için kurulmuştu.

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