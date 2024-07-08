Güney Asya'da sel kıyameti: Milyonlarca insan etkilendi

Yetkililer binlerce kişiyi barınaklara yönlendirirken, mahsur kalanlara yiyecek ve erzak göndererek geniş çaplı kurtarma operasyonları yürütüyor.

Birçok ülkeden geçen Brahmaputra ve Koshi'nin de aralarında bulunduğu büyük nehirler, şiddetli yağışlar nedeniyle taştı.

Yıllık yağış miktarının yüzde 90'ına yakınının düştüğü Güney Asya'da muson mevsiminde sel ve heyelanlar sıkça yaşanıyor.

Ancak uzmanlar, iklim değişikliği nedeniyle sorunun son yıllarda daha da kötüleştiğini söylüyor.

Nepal'de yetkililer, hafta sonunda perşembe gününden bu yana 14 kişinin hayatını kaybettiğini, önemli otoyolların kapandığını ve bazı köprülerin taşan nehirler tarafından sürüklendiğini bildirdi.

Yetkililer, bu yılki musonun şimdiye kadar 40'tan fazla insanı öldürdüğünü tahmin ediyor.

Nepal ve Hindistan'dan geçen Koshi Nehri'nin tehlike seviyesinin üzerinde akması nedeniyle ülkenin güneydoğusundaki sakinleri teyakkuzda olmaları konusunda uyardılar.

Katmandu sakini Rajkumar Bk, yaptığı açıklamada, "Bu bizim için yeni bir şey değil ancak zamanlama yanlış. Yoğun yağışların tetiklediği su baskını bu yıl erken, Temmuz ayında başladı. Su seviyesi dizlerimize kadar ulaştı. Yağış aynı şekilde devam ederse canımızı kurtarmak için kaçmak zorunda kalacağız" dedi.

Hindistan'da 2,4 milyon kişi selden etkilendi

Hindistan'ın Assam eyaletinde, 2,4 milyon kişi sellerden etkilenirken, Mayıs ortasından bu yana 66 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, Brahmaputra'daki su seviyelerinin önümüzdeki günlerde artması beklendiğinden daha fazla yağmur konusunda uyardı.

Hindistan ve Bangladeş'in bazı bölgelerinden geçen Brahmaputra Nehri ve diğer nehirlerin kıyılarında yollar ve geniş tarım arazileri sular altında kaldı.

Son günlerde televizyon görüntüleri köylülerin eşyalarını kurtardıklarını ve sular altında kalan evlerini tekneyle terk ettiklerini gösterdi. Birkaç köprü ve yol yıkıldı ve uzak köyler birbirinden ayrıldı.

Yaklaşık 2 bin 200 tek boynuzlu gergedana ev sahipliği yapan Assam'ın Kaziranga doğa koruma alanı da sular altında kaldı. Şimdiye kadar dört gergedan ve çok sayıda geyik ve diğer hayvan öldü.

Uzmanlar, ölen hayvan sayısı bakımından bunun son yıllardaki en kötü sel olaylarından biri olduğunu söyledi.

Bangladeş'te yetkililer, sellerden iki milyon kişinin etkilendiğini, en az sekiz kişinin öldüğünü bildirdi.

Taşan Brahmaputra, ülkedeki ilçelerin dörtte birini sular altında bıraktı.

BM Dünya Meteoroloji Örgütü, eylül ayına kadar sürmesi beklenen Güney Asya muson mevsiminde "normalin üzerinde" yağış öngörüyor.