Rusya'da Telegram'a 3 milyon ruble para cezası

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) Telegram aleyhine açtığı davalar, başkent Moskova'da bulunan Taganskiy Mahkemesi'nde görüldü.

Rusya'da hükümet karşıtı içeriklere Telegram üzerinden ulaşılabilmesi nedeniyle şirketin mevzuata uymadığı hükmüne varan mahkeme, platforma 3 milyon ruble para cezası verdi.

Ülkede benzer ihlallerden ötürü daha önce de Telegram'a çeşitli para cezaları uygulanmıştı.

X, Facebook ve Instagram gibi platformlara erişimin bulunmadığı Rusya'da, Telegram ülkedeki en popüler sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları arasında yer alıyor.