Sıcaklıklar, sanayi öncesi döneme göre 1,64 derece arttı

Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nin verilerine göre, geçtiğimiz haziranda sıcaklık 1850-1900 yılları arasındaki ortalama sıcaklıktan 1,5 derece daha artarak "art arda en sıcak 12. ay" olarak kayıtlara geçti.

Dünya genelinde son 12 ayın ortalama sıcaklığı, 1991- 2020 yılları ortalamasının 0,76 derece üzerinde seyrederken, 1850- 1900 yılları ortalamasının 1,64 derece üzerinde gerçekleşti.

2 derecelik sıcaklık artışı mercan resiflerinin yok olmasına neden olabilir

Copernicus İklim Değişimi Servisi Direktörü Carlo Buontempo, The Guardian gazetesine verdiği demeçte, iklim değişimi devam ettikçe sıcaklıkta yeni rekorlar kırılacağına işaret ederek, sera gazları atmosfere ve okyanuslara salındıkça bu sürecin kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) son raporuna göre, 1,5 derecelik sıcaklık artışı tropikal mercan resiflerinin yüzde 70 ile 90'ını yok edebilirken, 2 derecelik ısınma resiflerin tamamının yok olmasına neden olabilir.