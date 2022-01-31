Kuleba, sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından, ülkesiyle Rusya arasındaki gerilime ilişkin bir paylaşım yaptı.

Diplomasinin tek güvenilir yol olduğunu vurgulayan Kuleba, "Rus yetkililer savaş istemedikleri konusunda ciddiyseler, Rusya diplomatik angajmanı sürdürmeli, Ukrayna sınırlarındaki ve geçici olarak işgal edilmiş Ukrayna topraklarındaki askeri güçleri geri çekmeli." ifadesini kullandı.

Kuleba ayrıca, İngiltere'ye, Rusya'yı caydırmak için harcanan küresel çabaya liderlik ettiği için teşekkür etti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, pazar günü, Rusya'ya yönelik yaptırımların genişletimesine ilişkin açıklama yapmıştı.

Ukrayna yakınlarında 120 bin asker bulunduran Rusya, NATO'dan Doğu Avrupa'daki askeri birliklerini ve silahlarını geri çekmesini; Ukrayna'nın da NATO'ya katılımının engellenmesini talep ediyor.