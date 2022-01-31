Söz konusu uyarı ABD Ulusal Hava Servisi Miami-Güney Florida'dan geldi.

İlgili açıklamada, "İguanalar soğukkanlıdır. Sıcaklıklar 40'lara (4-9 santigrat) düştüğünde yavaşlarlar veya hareketsiz hale gelirler. Ağaçlardan düşebilirler ancak ölü değiller." denildi.

Tutunma yeteneklerini kaybediyorlar

Florida'daki bir hayvanat bahçesinde çalışan Zoolog Stacey Cohen, iguanaların vücutlarının temel işlevlerini yitirdikleri yerde "kapanmaya başladığını", bu yüzden ağaçların dallarında uyuduklarını söyledi.

Cohen, bu hayvanların çok soğuk olduğu zaman tutunma yeteneklerini kaybederek ağaçlardan düştüğünü belirtti.

Güney Florida'da pazar günü hava sıcaklığı yaklaşık 4 dereceye kadar düşmüştü. Bölgede en yüksek sıcaklğın 10 ila 15 derece arasında olması bekleniyordu.

Ülkenin kuzeydoğusunda cumartesi günü görülen fırtına nedeniyle bazı eyaletler acil durum ilan etmiş ve 1400'den fazla uçuş iptal edilmişti.