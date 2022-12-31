Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi 15:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kiev'de patlama sesleri duyuluyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Hava saldırısı uyarılarının yapıldığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama oldu. Bölge sakinlerine göre, 10 patlama sesi duyuldu. Ukrayna'nın başkenti Kiev'in belediye başkanı Vitaliy Kliçko, şehirde patlamalar olduğunu duyurdu.
Patlama seslerinden kısa süre önce ülkenin bütün bölgelerinde Rusya'nın hava saldırılarını haber veren siren sesleri yankılandı.
Ukraynalılara sığınma alanlarına gitmesi çağrısı yapıldı.
Kiev Belediye Başkanı, kentte patlamalar yaşandığını doğruladı.
Ukrayna hava savunma sistemlerinin hava saldırılarını karşılamaya çalıştığını ifade etti.
Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:
"Kiev'de patlamalar var. Sığınaklarda kalın. Başkentin Solomyansk semtindeki konut binaları arasında patlamalar meydana geldi. Peçersk ve Holosiivsk semtlerinde de patlamalar meydana geldi. Yıkım var. Kurtarma ekipleri ve sağlık görevlileri yolda."
Halk metro istasyonuna sığındı
Rus ordusunun Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırıları nedeniyle başkent Kiev sakinleri metro istasyonuna sığındı.
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