Patlama seslerinden kısa süre önce ülkenin bütün bölgelerinde Rusya'nın hava saldırılarını haber veren siren sesleri yankılandı.



Ukraynalılara sığınma alanlarına gitmesi çağrısı yapıldı.

Kiev Belediye Başkanı, kentte patlamalar yaşandığını doğruladı.

Ukrayna hava savunma sistemlerinin hava saldırılarını karşılamaya çalıştığını ifade etti.

Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Kiev'de patlamalar var. Sığınaklarda kalın. Başkentin Solomyansk semtindeki konut binaları arasında patlamalar meydana geldi. Peçersk ve Holosiivsk semtlerinde de patlamalar meydana geldi. Yıkım var. Kurtarma ekipleri ve sağlık görevlileri yolda."

Halk metro istasyonuna sığındı

Rus ordusunun Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırıları nedeniyle başkent Kiev sakinleri metro istasyonuna sığındı.