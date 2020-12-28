Kerkük polisi Panca Ali semtinde bir adrese baskın düzenledi. DEAŞ mensubu oldukları tespit edilen 3 zanlının yakalandığı baskında, teröristlere ait çok sayıda doküman da ele geçirildi.

Söz konusu kişilerin, DEAŞ'ın Kerkük merkezindeki uyuyan hücrelerinden oldukları ve eylem hazırlığı yaptıkları aktarıldı.

Irak'ın kuzeyindeki DEAŞ varlığı

DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, bu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.