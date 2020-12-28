Haber Giriş: 28 Aralık 2020 Pazartesi 15:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gine'de iki etnik grup çatıştı: 11 ölü
Gine'de yerleşim yeri tartışmalarından çıkan çatışmalarda 11 kişi hayatını kaybetti.
Macenta kentinde, Tomas ve Tomas Mania isimli iki etnik grup arasında çatışma çıktı.
Komşu iller Gueckedou ve Nzerekore'ye de sıçrayan olaylarda 11 kişi yaşamını yitirdi, en az 40 kişi ise yaralandı.
Hafta sonu devam eden olaylar nedeniyle bölge halkı ormanlık alana kaçtı.
Olaylar, iki etnik grup arasındaki yerleşim yeri tartışmasından çıktı. Her iki etnik grup "Macenta'ya yerleşen ilk topluluk olduğunu" iddia ediyor ve kentte daha fazla söz hakkı bulunduğunu savunuyor.
Etiketler: Afrika
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