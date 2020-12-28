Haber Giriş: 28 Aralık 2020 Pazartesi 15:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hırvatistan'da art arda iki deprem
Hırvatistan'ın Petrinja şehri yakınlarında sabah saatlerinde 5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Hırvatistan Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada, yerel saatle ilki 06.28 ve ikincisi 07.49'da 5 büyüklüğünde iki deprem yaşandığı belirtilirken, artçı sarsıntıların ise sürdüğü kaydedildi.
İki depremin de merkez üssünün Petrinja'nın güneydoğusu olduğu aktarılırken, depremlerin başkent Zagreb'de de hissedildiği ifade edildi.
Depremlerin ardından Petrinja ve Sisak şehirlerindeki bazı binalarda hasar meydana geldiği bildirildi.
Bu arada, depremin Hırvatistan'ın komşularından Bosna Hersek'in de bazı kesimlerinde hissedildiği kaydedildi.
Etiketler: Deprem
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