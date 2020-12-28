Güney Kore, koronavirüsün daha bulaşıcı bir türünün ortaya çıktığı İngiltere ile havayolu ulaşımını 1 hafta daha uzatma kararı aldı.​​​​​​​ Bugüne kadar 57 bin 680 COVID-19 vakasının tespit edildiği ülkede, virüs nedeniyle 819 kişi hayatını kaybetmişti.

Filipinler: Son 24 saatte tespit edilen 766 COVID-19 vakasıyla ülkedeki vaka sayısı 470 bin 650’ye çıktı. Virüs nedeniyle 15 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 9 bin 124’e, iyileşenlerin sayısı da 438 bin 780’e yükseldi.

Bangladeş: Son bir günde tespit edilen 932 COVID-19 vakasıyla toplam vaka sayısı 510 bin 80’e çıktı. 27 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı da 7 bin 479'a yükseldi.

Singapur: Son 24 saatte 4’ü yurt dışı kaynaklı 5 yeni COVID-19 vakasına rastlandı. Ülkede bugüne kadar 58 bin 529 vaka görüldü, virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 58 bin 370 kişi iyileşti.

Hong Kong: Son 24 saatte 61 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 8 bin 672'ye çıktı. Virüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 139’a ulaştı. İyileşenlerin sayısı ise 7 bin 526’ya yükseldi.

Tayland: Son bir günde 144 yeni vaka tespit edildi, can kaybı olmadı. Bugüne kadar vaka sayısı 6 bin 285’e çıktı. Virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 180 kişi iyileşti.

Tayvan: Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 8 COVID19 vakası tespit edildi. Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği Tayvan'da toplam vaka sayısı 793'e ulaştı. Tayvan'da virüse yakalanan 654 kişi sağlığına kavuştu.