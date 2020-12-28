Asya-Pasifik ülkelerinde vaka da can kaybı da artıyor
Koronavirüs vaka sayıları Güney Kore'de 57 bini, Bangladeş'te 510 bini aştı. Bölge ülkelerinde virüs kaynaklı ölümler de artıyor.
Güney Kore, koronavirüsün daha bulaşıcı bir türünün ortaya çıktığı İngiltere ile havayolu ulaşımını 1 hafta daha uzatma kararı aldı. Bugüne kadar 57 bin 680 COVID-19 vakasının tespit edildiği ülkede, virüs nedeniyle 819 kişi hayatını kaybetmişti.
Filipinler: Son 24 saatte tespit edilen 766 COVID-19 vakasıyla ülkedeki vaka sayısı 470 bin 650’ye çıktı. Virüs nedeniyle 15 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 9 bin 124’e, iyileşenlerin sayısı da 438 bin 780’e yükseldi.
Bangladeş: Son bir günde tespit edilen 932 COVID-19 vakasıyla toplam vaka sayısı 510 bin 80’e çıktı. 27 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı da 7 bin 479'a yükseldi.
Singapur: Son 24 saatte 4’ü yurt dışı kaynaklı 5 yeni COVID-19 vakasına rastlandı. Ülkede bugüne kadar 58 bin 529 vaka görüldü, virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 58 bin 370 kişi iyileşti.
Hong Kong: Son 24 saatte 61 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 8 bin 672'ye çıktı. Virüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 139’a ulaştı. İyileşenlerin sayısı ise 7 bin 526’ya yükseldi.
Tayland: Son bir günde 144 yeni vaka tespit edildi, can kaybı olmadı. Bugüne kadar vaka sayısı 6 bin 285’e çıktı. Virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 180 kişi iyileşti.
Tayvan: Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 8 COVID19 vakası tespit edildi. Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği Tayvan'da toplam vaka sayısı 793'e ulaştı. Tayvan'da virüse yakalanan 654 kişi sağlığına kavuştu.