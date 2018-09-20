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Kerkük’te bombalı saldırı: 3 yaralı

Irak'ın Kerkük kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3 kişi yaralandı.

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Kerkükte bombalı saldırı: 3 yaralı

Irak’ta Kerkük Emniyetinde Yüzbaşı Hamid el-Ubeydi, Başbakan Haydar el-İbadi'nin de üyesi olduğu Irak İslami Dava Partisi ofisi önünde park halindeki bomba yüklü aracın infilak ettiğini, saldırıda 3 kişinin yaralandığını belirtti.

Patlamanın etkisiyle bölgedeki bazı araçların zarar gördüğünü ifade eden Ubeydi, saldırının terör örgütü DEAŞ militanları tarafından düzenlenmiş olabileceğine işaret etti.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstelenen olmadı.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, aralık 2017'de terör örgütü DEAŞ'ın ülkedeki askeri varlığının sona erdiğini ilan etse de güvenlik güçleri tarafından ölüm üçgeni olarak tabir edilen Kerkük-Salahaddin-Diyala vilayetleri arasında örgütün uyuyan hücreleri özellikle gece eylemlerine devam ediyor.

Kaynak: AA

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