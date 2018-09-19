İngiliz bakandan İdlib mutabakatına övgü

Alistair Burt, bugün gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Gaziantep, İstanbul ve Ankara'da temaslarda bulunduğunu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile bir araya geldiğini belirtti.

Türkiye ile İngiltere'nin iki eski ve önemli dost ülke olduğunu vurgulayan Burt, "Türk hükümetindeki ortaklarımıza Suriye göçmen krizinin idaresinde oynadıkları öncü rolden dolayı İngiltere'nin teşekkürlerini sunmaktan memnuniyet duydum." değerlendirmesinde bulundu.

Burt, Türkiye ile Rusya arasında varılan İdlib mutabakatına ilişkin ise "Türkiye ve Rusya arasında bu hafta varılan ve Suriye rejimi ve müttefikleri kaynaklı askeri bir saldırıdan kaçınılmasına yönelik anlaşma cesaret verici." ifadesini kullandı.

Bakan Burt, mutabakatın, uluslararası insani hukuka uygun olarak uygulanması halinde insani bir felaketten kaçınmaya yardımcı olacağını kaydetti.

Beyaz Baretliler ile görüştü

Türkiye ziyareti kapsamında çatışma içinde kalan sivillerin hayatlarını kurtarmak için çalışan sivil savunma grubu Beyaz Baretliler'in bazı üyeleri ile de bir araya geldiğini belirten Burt, "Hayati önem taşıyan bu çalışmalarını Esad rejimi tarafından hedef alınmadan sürdürebilmeleri gerekiyor." görüşüne yer verdi.

Burt, Türkiye'de hava saldırılarına karşı WhatsApp ve sosyal medya üzerinden erken uyarı hizmeti sağlayarak sivillerin hayatını kurtaran sosyal girişim "Hala Systems"in kurucularını da ziyaret ettiğini belirtti.

"Hala Systems grubunun yenilikçi çalışmaları beni derinden etkiledi." ifadesini kullanan Burt, İngiltere'nin de girişime mali destek sağladığını hatırlattı.

Burt, girişim sayesinde yoğun hava bombardımanı altındaki bölgelerdeki kayıpların yüzde 27 oranında azaldığı bilgisini verdi.

Kaynak: AA