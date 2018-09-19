Somali'de Eş-Şebab'a operasyon: 12 ölü

Ülkenin Orta Cuba bölgesindeki Sakow kasabasında gerçekleştirilen hava saldırısında, en az 12 Eş-Şebab üyesi öldürülürken, onlarca militan da yaralandı.

Somali Kültür, Turizm ve Enformasyon Bakan Yardımcısı Adam Isak Ali, Somali’nin uluslararası ortaklarınca yapılan hava operasyonu sırasında örgüt üyelerinin toplantı halinde olduğunu ve terör örgütünün üst düzey isimlerinden Hasan Yakub’un da yaralandığı bilgisini paylaştı.

Örgüt ile mücadelede hükümet güçlerine destek veren Afrika Birliği Somali Misyonu kapsamında Somali'de görev yapan Etiyopya kuvvetleri, hafta sonu, örgüte yönelik düzenlediği hava saldırısında yaklaşık 70 örgüt mensubunun öldürüldüğünü duyurmuştu.

Kaynak: AA

