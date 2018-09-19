  • 19 EYLÜL 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 6.269
    EURO 7.317
  • BIST 96603.75
    ALTIN 242.547
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » ‘Suriye'nin yeniden inşası yarım asrı bulabilir'

‘Suriye'nin yeniden inşası yarım asrı bulabilir'

BM Genel Sekreteri'nin soykırımların önlenmesi konusundaki özel danışmanı Adama Dieng, Suriye’nin yeniden inşasının yarım asır sürebileceğini söyledi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Suriyenin yeniden inşası yarım asrı bulabilir

BM Genel Sekreterinin soykırımların önlenmesi konusundaki özel danışmanı Adama Dieng, BM Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Dieng, Suriye ile ilgili değerlendirmesinde Türkiye ve Rusya arasındaki İdlib mutabakatını memnuniyetle karşıladığını tüm tarafların anlaşmaya uymasını umut ettiğini ifade etti.

Barışın sadece çatışmalara son vermek olmadığını ve ülkedeki durum normale döndüğünde Sünni, Şii, Alevi, Hristiyan gibi mezhep ayrımı yerine tüm Suriyelilerin ülkelerini yeniden inşa etmesi gerektiğini vurgulayan Dieng, "Lübnan'ın yeniden inşası 25 yıldan fazla sürdü ve korkarım Suriye'nin yeniden inşası yarım asrı bulabilir." dedi.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER