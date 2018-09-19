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Pakistan Başbakanı ilk yurtdışı ziyaretini Suudi Arabistan'a gerçekleştirdi

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştiren Pakistan Başbakanı İmran Han'ı Cidde'deki Selam Sarayı'nda kabul etti.

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Pakistan Başbakanı ilk yurtdışı ziyaretini Suudi Arabistana gerçekleştirdi

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkileri çeşitli alanlarda geliştirme yolları ile bölgesel gelişmeler ele alındı.

Kral Selman ve Han'ın görüşmesinde, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Pakistan Dşişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi ile iki ülkeden bazı yetkililer de bulundu.

Suudi Arabistan Kralı Selman'ın, Pakistan Başbakanı onuruna akşam yemeği verdiği ifade edildi.

Han'ın Suudi Arabistan'ın ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'ye geçmesi bekleniyor.

Pakistan Ulusal Meclisi'nde (NA) 17 Ağustos'ta yapılan başbakanlık seçiminde 22'nci başbakan olarak seçilen İmran Han, dün Suudi Arabistan'a gelmişti.

Kaynak: AA
 

Etiketler: İmran Han, Selman bin Abdulaziz, Pakistan, Suudi Arabistan
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