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Dünya
Phys.org, Newsweek, Independent 22.10.2024 06:58

Kediler kelimeleri görüntülerle bağdaştırabiliyor

Kedilerin, herhangi bir ödül veya yönlendirme olmadan kelimelerle görüntüleri ilişkilendirebildiği tespit edildi. Daha önceki çalışmalar, kedilerin isimlerine tepki verdiğini ve tanıdıkları kişilerin fotoğraflarını isimleriyle eşleştirebildiğini göstermişti.

Kediler kelimeleri görüntülerle bağdaştırabiliyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Japonya'daki Azabu Üniversitesi'nden araştırmacılar, kedilerin rastgele kelimelerle görüntüleri bağdaştırıp bağdaştıramayacağını anlamak amacıyla 31 yetişkin ev kedisiyle bir çalışma yürüttü. Çalışma, Scientific Reports adlı hakemli dergide 4 Ekim'de yayımlandı.

Kedilere anlamsız kelimeler gösterildi

Deneyde, kedilere bebeklerin dil gelişimi çalışmalarında kullanılan bir test uygulandı. Kedilere "keraru" ve "parumo" gibi anlamsız iki kelime ile ilişkilendirilmiş kısa animasyonlar gösterildi. Bu sırada mekanik bir ses, kelimeleri söylerken onlarla ilişkilendirilmiş güneş veya bulut görüntüleri ekranda belirdi.

Görüntüler değişti, kedilerin tepkisi incelendi

Bir süre ara verildikten sonra kediler yeniden ekrana getirildi. Ancak bu kez kelimeler ile eşleştirilen görüntüler yer değiştirilmişti. Bilim insanları, kedilerin tepkilerini dikkatle inceledi ve kedilerin ekrana ilk seferden daha uzun süre baktığını, gözbebeklerinin genişlediğini kaydetti.

Kediler kısa sürede bağlantı kurabiliyor

Araştırmacılara göre, kedilerin bu davranışları, ödül veya eğitim olmaksızın duydukları kelimelerle görüntüler arasında bağlantı kurduklarını gösteriyor. Üstelik bu bağlantının bebeklerden daha hızlı kurulduğu vurgulanıyor.

Sonuçlar henüz kesin değil

Araştırmacılar, kedilerin kısa bir süre maruz kaldıkları resim-kelime eşleştirmesini başarmalarının kayda değer olduğunu belirtiyor. Ancak bu bulgular, kedilerin eşyaların adını bildiği anlamına gelse de, bu bağlantıların uzun süreli olup olmadığını veya daha fazla kelime sunulduğunda nasıl tepki vereceklerini anlamak için daha fazla araştırma gerektiğini ifade ediyorlar.

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