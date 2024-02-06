Puslu 8.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.02.2024 09:35

Kazakistan'dan 'asrın felaketinin' birinci yılında mesaj

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kazakistan'dan 'asrın felaketinin' birinci yılında mesaj
[Fotograf: AA]

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sayfasında yayımlanan mesajda, geçen yıl Türkiye’nin güneydoğusunda meydana gelen yıkıcı depremler nedeniyle Kazakistan’ın ev sahipliğinde başkent Astana’da gerçekleşen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanlarının 10. Zirvesi’nde, üye ülkelerce 6 Şubat'ın "Afetzedeleri Anma ve Dayanışma Günü" ilan edildiği hatırlatıldı.

Asrın felaketinin üzerinden bir yıl geçti
Asrın felaketinin üzerinden bir yıl geçti

Mesajda, "Böylesine zor bir dönemde Kazakistan, Türk Devletleri Teşkilatına üye diğer ülkelerle Türkiye’ye ilk destek veren ülkelerden oldu ve Türk birliğinin gücünü ortaya koydu." ifadesi kullanıldı.

Asrın felaketinden, asrın dayanışmasına...
Asrın felaketinden, asrın dayanışmasına...

TDT’nin dönem başkanı olarak Kazakistan’ın, Türkiye’ye söz konusu süreci hızla atlatması dileğinde bulunduğu kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asrın felaketi karşısında asrın birlikteliği ortaya konulmuştur
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asrın felaketi karşısında asrın birlikteliği ortaya konulmuştur

ETİKETLER
Kazakistan Deprem Kahramanmaraş Türk Devletleri Teşkilatı Asrın Felaketi
Sıradaki Haber
Meksika'da iki ayrı silahlı saldırıda 9 kişi öldürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:54
ABD'de Cumhuriyetçi başkan aday adayı Haley, Gizli Servis koruması talep etti
10:43
Bangladeş'te Nobel ödüllü Muhammed Yunus'un "izinsiz" yurt dışına çıkışı yasaklandı
10:44
Asker eğlencesinde havaya ateş açıldı: Zabıta ağır yaralandı
10:41
Husiler: ABD ile İngiltere Sada'ya hava saldırısı düzenledi
10:40
'Şehir Katili' asteroit Dünya'nın yanından geçmek üzere
10:25
Emine Erdoğan: Asrın felaketi ile sınanırken asrın birlikteliği ile yeniden umut bulduk
Zonguldak'ta madenciler, 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenleri dualarla andı
Zonguldak'ta madenciler, 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenleri dualarla andı
FOTO FOKUS
Emine Erdoğan: Asrın felaketi ile sınanırken asrın birlikteliği ile yeniden umut bulduk
Emine Erdoğan: Asrın felaketi ile sınanırken asrın birlikteliği ile yeniden umut bulduk
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ