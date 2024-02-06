Parçalı Bulutlu 6.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.02.2024 07:42

Şili'de devam eden orman yangınlarında 122 kişi öldü

Güney Amerika ülkesi Şili'de yetkililer, ülkenin orta ve güney kesiminde etkili olan orman yangınlarında yaşamını yitirenlerin sayısının 122'ye yükseldiğini bildirdi.

Şili'de devam eden orman yangınlarında 122 kişi öldü
[Fotograf: AA]

Sağlık Servisinden yapılan açıklamada, Valparaiso ve Vina del Mar kentlerinde devam eden yangılarda ölü sayısının arttığı bildirildi.

Yangınlarda ölenlerin sayısı 122'ye çıkarken, kayıp kişileri arama çalışmaları devam ediyor.

Adli Tıp Merkez'inde yapılan açıklamada ise otopsi çalışmalarında 32 kişinin kimlik tespitinin tamamlandığı belirtildi.

Yangınların söndürülmesi için havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği aktarıldı.

Şili'deki yangınlar

Yerel basında çıkan haberde, Valparaiso'ya yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Penuelas Gölü Doğal Parkı'nda yangın çıktığı belirtilmişti.

Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisinden (Senapred) yapılan açıklamada, yangının şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığı ve bazı kasabalarda tahliye işlemlerinin başlatıldığını duyurmuştu.

İçişleri Bakanı Toha, itfaiyecilerin yaklaşık 40 yangını kontrol altına aldığını, 29 orman yangıyla ise mücadeleyi sürdürdüğünü kaydetmişti.

Toha bazı yangınların "kasıtlı" çıkarıldığını düşündüklerini de açıklamıştı.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, olağanüstü hal (OHAL) ilan ederek, "ihtiyaç olan tüm kaynakların" hazır bulundurulacağını ifade etmişti.

Yangından etkilenen bölgedeki şehirlerde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini belirten Boric, sokağa çıkma yasağının yolların boşalması ve yangından etkilenen bölgelere görevlilerin ulaşmasını kolaylaştıracağını söylemişti.

ETİKETLER
Şili
Sıradaki Haber
İngiltere'de Başbakan'ın "Ruanda planı" için 1000 sterlinlik iddiaya girmesine tepki
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:21
Erzurum'da aranan 23 zanlı yakalandı
09:14
İstanbul'da otel yangını: Mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı
09:01
FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı kararı
08:53
Mehmetçik'ten depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşu
08:25
Meksika'da iki ayrı silahlı saldırıda 9 kişi öldürüldü
07:37
İngiltere'de Başbakan'ın "Ruanda planı" için 1000 sterlinlik iddiaya girmesine tepki
Meksika'da boğa güreşi karşıtlarından gösteri
Meksika'da boğa güreşi karşıtlarından gösteri
FOTO FOKUS
Mehmetçik'ten depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşu
Mehmetçik'ten depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ