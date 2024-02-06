İngiltere'de Başbakan'ın "Ruanda planı" için 1000 sterlinlik iddiaya girmesine tepki

Sunak, Morgan'ın YouTube kanalında yayınlanan programda başbakanlık görevinde geçen 1 yıla ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Ülkede her hafta düzenlenen Filistin'le dayanışma eylemlerine ilişkin bazı slogan ve söylemlerin kabul edilemez olduğunu kaydeden Sunak, son birkaç aydır İngiltere'de antisemitizmin yükselmesinin şok edici olduğunu ifade etti.

Polise talep etmeleri halinde daha fazla gücü verebileceklerinin altını çizen Sunak, İsrail'in 7 Ekim'den sonra başlattığı Gazze saldırılarının orantılı olup olmadığına yönelik soruya ise, "İsrail sadece haklı değil aynı zamanda insanlarını ve kendisini korumak ve (7 Ekim'in) tekrar yaşanmamasından emin olmak zorunda." dedi.

Sunak, İsrail'i Gazze'de sivil kayıpların önüne geçmek için gerekli önlemleri alması konusunda uyardığını da ifade ederek, "Kayıplar konusunda endişeliyim çünkü çok sayıda kişi öldü. İnsani açıdan bakınca birçok insan çok kötü durumda ki bu nedenle Gazze'ye daha fazla yardımın girmesi için çalışıyoruz." diye konuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya daha fazla yardım koridoru açma teklifini ilettiğini da söyleyen Sunak, "Ateşkes olmalı mı?" sorusuna ise, çatışmalara esirlerin serbest bırakılıp Gazze'ye daha fazla yardımın gireceği bir ara verilmesi gerektiğine dikkati çekerek yanıt verdi.

Bu şekilde "sürdürülebilir ateşkes" için ortam oluşacağını belirten Sunak, bu tür ateşkesin gerçekleşmesi için Hamas'ın ortadan kaldırılması ve İsrail için bir tehdit olmaktan çıkması gerektiğinin altını çizdi.

Sunak, Gazze'ye giren yardımların yeterli olmadığına da işaret ederek, "Zamanla Gazze'ye giren yardım tırları sayısını artırdık. Hala yeterli değil ama başlangıca baktığımızda, (Başbakan Netanyahu) onu ikna ettik ve yüzlerce tırın girmesi için kapıyı açmasını sağladık. Ancak bu yeterli değil, ilerleme kaydedebilmek için daha fazlasına ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin iki devletli çözüme verdiği desteği yineleyen Sunak, "Son birkaç ay bize gösterdi ki bölgedeki ortaklarımızla birlikte bu yoldaki çabalarımızı ikiye katlamalıyız." dedi.

Düzensiz göçmenleri seçimden önce Ruanda'ya göndereceğine iddiaya girdi

Sunak, İngiltere'ye gelen düzensiz göçmenlerin, Ruanda'ya sınır dışı edilmesine yönelik soruya yanıt vererek, "Birisi buraya yasa dışı yollarla gelirse burada kalmasına izin verilmemeli. Onları sınır dışı edebilmeliyiz. Ülkeleri güvenli değilse veya savaş varsa, onları güvenli bir alternatife göndermek gerekir. Bu yüzden Ruanda planı var." diye konuştu.

Bu bölümde gazeteci Morgan, Sunak'a "Bir göçmen derneği için 1000 sterlinine (Yaklaşık 38 bin lira) bahse girerim. Seçimden önce o uçaklara kimseyi bindiremezsiniz. Bahsi kabul ediyor musun?" diye sordu.

Sunak ise yanıtında, "İnsanları uçağa bindirmek istiyorum." derken Morgan'ın bahis için uzattığı eli sıktı ve "Bunun için çok çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Morgan ise, ülke nüfusunun 2036'da 73 milyona ulaşacağına yönelik raporlara değinerek yaklaşık 6 milyon kişilik bu artışın daha büyük bir problem olduğunu söyledi.

Sunak, Morgan'a yanıtında, Arnavutluk'la yapılan anlaşma sonucunda bu ülkeden gelen düzensiz göçün durduğunu, Ruanda planının da aynı etkiyi yapacağını kaydetti.

Morgan ise bu yanıta karşılık, "İşinize yarayacağını sanmıyorum. Bu benim korkunç tahminim." dedi.

Sunak, İngiltere'de bu yılın ikinci yarısında yapılması planlanan genel seçimlerin kesin tarihiyle ilgili ise bir zaman vermedi.

"İnsanların hayatı üzerine kumar oynuyor"

Sunak'ın düzensiz göçmenleri seçimden önce gönderip gönderemeyeceği üzerine bahse girmesini muhalefet temsilcileri eleştirdi.

İskoçya Bölgesel Başbakanı ve İskoçya Ulusal Partisi (SNP) lideri Hamza Yusuf, X hesabından tepki göstererek, "Başbakan açıkça insanların hayatı üzerine kumar oynuyor. Bu Muhafazakar Partili İngiltere hükümeti kendisini daha da aşağılamanın yolunu her zaman buluyor. Tüm Muhafazakar Partili milletvekillerini göndermeliyiz. SNP, İskoçya'da Muhafazakar Parti'nin sandalye kazandığı tüm bölgelerde ikinci parti. Muhafazakar Partisiz bir İskoçya için SNP'ye oy verin." değerlendirmesini yaptı.

SNP'nin İngiltere Parlamentosundaki lideri Stephen Flynn ise paylaşımında, "Dünyanın en savunmasız insanlarının hayatları, basit bir bahse dönüştü. Bu insanlar için sadece bir oyun. Ahlaksızlık" ifadelerine yer verdi.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi milletvekili Bell Ribeiro-Addy de paylaşımında Sunak'ın milyoner olması ve Morgan'ın yüksek maaşlı bir gazeteci olmasına işaret ederek, "dünyanın en savunmasız insanlarının hayatlarıyla kumar oynandığını" söyledi.

Liberal Demokrat Partili Alistair Carmichael ise Avam Kamarasında yaptığı konuşmada, "Sunak için 1000 sterlin, para üstü olarak büyük olabilir ama ülkenin parasını bu kadar kolay saçıp savuramaz" ifadelerini kullandı.