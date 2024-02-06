Rusya'nın talebi üzerine BMGK'de ABD'nin Irak ve Suriye'ye yönelik saldırıları ele alındı.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Barbara Woodward, "İngiltere uluslararası barış ve güvenliği muhafaza etmek ve geliştirmek adına Irak ve Suriye'de dahil olmak üzere tüm çabaları destekliyor." dedi.

İngiltere'nin Orta Doğu'da gerginliğin azaltılmasını desteklediğini kaydeden Woodward, "ABD'nin meşru müdafaa ve cevap verme hakkını tümüyle destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Woodward, İran bağlantılı milis gruplarının Irak ve Suriye'deki askeri üsleri hedef almasını kınadı.

"İran'la doğrudan çatışma arayışında değiliz"

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood ise ABD'nin BM Şartı'nın 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkını kullandığını savundu.

Rusya'nın toplantıyı düzenleme sebebinin "ABD'nin personelinin öldürülmesine" tepki verme hakkı bulunmadığını savunmak olduğunu aktaran Wood, bunun aksine ABD'nin tepkisinin uluslararası hukuka uygun ve orantılı olduğunu ifade etti.

Wood, ABD'nin hedeflerini dikkatle seçtiğini ve sivil kaybı önlemeyi amaçladığını belirterek, "Açık söyleyeyim, ABD bölgede daha fazla çatışma istemiyor ve Gazze'deki gerginliği azaltmak için de çalışmalar yürütüyor. İran'la da doğrudan çatışma arayışında değiliz." diye konuştu.

Diğer taraftan ABD'nin personeline yönelik kabul edilemez saldırılara da cevap vermeye devam edeceğinin altını çizen Wood, İran'ı bölgede gerginliği artırmakla suçladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Suriye ve Irak'taki İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlı milis grupları hedef alarak üs saldırısına bugün karşılık vermeye başladıklarını ve bu karşılığın "kendi seçtikleri zaman ve mekanlarda" süreceğini açıklamıştı.

ABD'ye ait Kule 22 adlı üsse düzenlenen saldırıda 3 Amerikan askeri ölmüş, 40'tan fazla asker de yaralanmıştı.

ABD yönetimi, söz konusu saldırıya karşılık olarak çok katmanlı ve zamana yayılmış şekilde saldırılar düzenleyeceğini ve İran destekli grupların hedef alınacağını açıklamıştı.