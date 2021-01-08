Uluslararası Türk Akademisinin ev sahipliğinde gerçekleşen konferansa, Türkiye’nin Nur-Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici, Azerbaycan'ın Nur-Sultan büyükelçisi Raşad Mammadov, Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocamanın yanı sıra Türk Dünyasından çeşitli devlet adamları ve Türkologlar ile davetliler katıldı.

Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali yaptığı konuşmada “Türk Dünyası” kavramının kullanımının giderek yaygınlaştığını vurguladı.

Türk Dünyasına ilginin de giderek arttığını belirterek, etkinliğin amacının Türk Dünyasının dünya tarihi ve medeniyetindeki yerini ele almak olduğunu söyledi.

Kıdırali, ayrıca, bu etkinliğin son zamanlarda artış gösterdiği görüşe Türk Dünyasının sınırları ve toprak bütünlüğü ile ilgili söylemlere de bir cevap olacağını söyledi.

Türk dünyasının farklı yerlerinden birçok önemli insanın katıldığı konferansta,“Türk Dünyası: Tarihi ve Kültürel Atlası” adlı eser de tanıtıldı. Altı ana bölümden oluşan atlasta, geçmişten günümüze kurulmuş büyük Türk devletlerinin haritaları yer alıyor.

"Bu atlasın içerisinde 200’den fazla harita bulunmaktadır"

Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali, “Atlas kendi sahasında bir ilktir. Bu atlasın içerisinde 200’den fazla harita bulunmaktadır.Bu haritaların çoğu eski Arap, Fars, Avrupalı seyyahların haritaları başta olmak üzere ender rastlanan haritalardır.

Bununla biz Türk dünyasında bugüne kadar kurulan büyük devletleri haritalarla göstermek istedik. Aynı tarihi, medeni, kültürel varlıklarımızı göstermek istedik.” açıklamalarını yaptı.

Kıdırali, atlasın harita bilimine de büyük katkısı olacağını ifade ederek, eserin Türkiye Türkçesi ve İngilizce başta olmak üzere çeşitli dillere de çevrileceğini söyledi.

Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman, “Bildiğiniz üzere hakikaten Türk kültürü, Türk tarihi, dünya tarihinde, dünya kültüründe, dünya medeniyetinde çok özel bir yere sahip.

Bu özel öneminin araştırılması amacıyla, özel yerinin ortaya konulması amacıyla, Türk kimliğinin nesillere aktarılması amacıyla Türk Akademisi birbirinden değerli çalışmalar yapmakta.” dedi.