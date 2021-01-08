Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in talimatı üzerine Dışişleri Bakanlığı Ölüm Cezasının Kaldırılmasına İlişkin İkinci İhtiyari Protokol’e taraf olma işlemlerini başlatmıştı.

2 Ocak 2021'de Kazakistan, Uluslararası söz konusu Protokolü'nü onaylayarak 88. üye devlet oldu.

AB Temsilcisi Peter Stano, Avrupa Birliği’nin Kazakistan'ın ölüm cezasının kaldırılmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Stano, "Ölüm cezası, insanlık dışı ve acımasız bir cezadır" ifadesini kullanarak Kazakistan’ın bu adımınının çok önemli olduğunu söyledi.

Kazakistan’da idam cezasının uygulanması 17 Aralık 2003 tarihinde Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in kararıyla yasaklanmıştı.

Ülkede idam cezası istisna olarak savaş döneminde infaz edilebilecek.

