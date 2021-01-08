İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan İsrail'e ait Kudüs Bölge Mahkemesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davasının 13 Ocak'ta yapılacak ikinci duruşmasının COVID-19 karantinası nedeniyle ileri bir tarihe alındığını duyurdu.

Açıklamada, Netanyahu'nun da katılması beklenen duruşmayı, çok sayıda gazeteci, gösterici ve mahkeme çalışanının takip etmesinin beklendiği, karantina kuralları gereği bu kararın alındığı belirtildi.

İsrail'de görevdeyken yargılanan ilk başbakan olarak kayıtlara geçen Netanyahu'nun yargılandığı davanın ikinci duruşmasının hangi tarihe erteleneceğine ilişkin kararın ilerleyen saatlerde duyurulacağı ifade edildi.

Netanyahu'nun avukatları, geçen hafta Kudüs Bölge Mahkemesi'nden ek süre talep ederek 13 Ocak'taki duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesini istemiş, ancak başvuru reddedilmişti.

İsrail'de kısıtlama

İsrail'de bu sabah başlayan 2 haftalık sıkılaştırılmış COVID-19 karantinası kapsamında açık alanlarda 20, kapalı alanlarda da en fazla 10 kişinin toplanmasına izin veriliyor.

Mahkemeler açık olacak ancak duruşmaların yapılıp yapılmayacağına mahkeme heyetleri karar verecek.

İsrail Başbakanı Netanyahu, hakkındaki 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle 24 Mayıs'ta Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıkmıştı.