Kazakistan’ın ulusal petrol boru hattı taşımacılığı şirketi “KazTransOil” tarafından yapılan açıklamada, Kazak petrolünün Rus petrol ve doğal gaz boru hattı taşımacılığı şirketi Transneft’in boru hatlarıyla Belarus ve Polonya sınırındaki Adamova Zastava petrol terminali aracılığıyla Almanya’ya sevkiyatı için onay alındığı bildirildi.

Açıklamada, onayın Kazakistan ile Rusya arasında 7 Haziran 2002’de imzalanan petrol geçişine ilişkin anlaşma çerçevesinde alındığı belirtilerek, “Ocak ile mart ayları arasında Kazakistan, Almanya’ya 300 bin ton petrol gönderecek.” ifadesi kullanıldı.

Daha önce Kazakistan’ın Druzhba boru hattı üzerinden Almanya’ya petrol sevkiyatı için görüşmelerin yapıldığı, Alman tarafının ise ülkenin doğusundaki Schwedt petrol rafinerisine Kazak petrolünün istikrarlı şekilde tedarik edilmesine yönelik isteğini dile getirdiği bildirilmişti.

Kazakistan Enerji Bakanı Bolat Akçulakov da Almanya’ya yılda 6 milyon ton petrol sevkiyatı gerçekleştirebileceklerini açıklamıştı.