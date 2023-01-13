Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma 10:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin yeni iletişim uydusunu fırlattı
Çin, iletişim uydusu "APSTAR-6E"yi uzaya gönderdi.
Çin haber ajansı Şinhua'nın haberine göre, uydu, Long March (Uzun Yürüyüş) 2C roketiyle Siçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.
Uydu, Güneydoğu Asya bölgesine yüksek çıktılı iletişim hizmetleri sağlayacak.
Fırlatma, Long March roketleriyle icra edilen 460'ıncı taşıma görevi oldu.
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