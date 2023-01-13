Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma 09:37Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Macaristan'da polise bıçaklı saldırı
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bıçaklı bir saldırgan polislere saldırdı. bir polis hayatını kaybederken, 3 polis yaralandı.
Budapeşte polisi, zorla bir apartman dairesine girmeye çalışan saldırgana ilişkin ihbar alarak olay yerine gitti.
Saldırgan, kendisini gözaltına almaya çalışan 3 polisi bıçakla yaraladı.
Kaçmaya çalışırken polis kurşunuyla ayağından vurularak yakalandı.
Bıçaklanan polisler hastaneye kaldırıldı, bir polis hastanede hayatını kaybetti.
Etiketler: Macaristan
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