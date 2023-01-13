Güney Kore dışişleri ve savunma yetkilileriyle bir araya gelen, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, açıklamalarda bulundu.

Yoon, ilk kez Güney Kore'nin nükleer silah edinebileceğini söyledi.

Ülkesinin, ileri teknolojisinin, nükleer silah geliştirilmesinde kullanılabileceğini belirten Yoon, "Kuzey Kore'nin nükleer tehdidinin artması halinde, kendi nükleer silahlarımızı elde edebiliriz. Böyle bir durum çok uzun sürmez" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore, 2022 yılında bölgede 37 kez füze denemesi gerçekleştirmişti.