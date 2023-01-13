Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma 08:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Kore'den Kuzey Kore'ye nükleer silah tehdidi
Kore Yarımadası'nda gerilimin tırmandığı dönemde Güney Kore'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Güney Kore yönetimi ilk kez "nükleer silah edinme" mesajı verdi.
Güney Kore dışişleri ve savunma yetkilileriyle bir araya gelen, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, açıklamalarda bulundu.
Yoon, ilk kez Güney Kore'nin nükleer silah edinebileceğini söyledi.
Ülkesinin, ileri teknolojisinin, nükleer silah geliştirilmesinde kullanılabileceğini belirten Yoon, "Kuzey Kore'nin nükleer tehdidinin artması halinde, kendi nükleer silahlarımızı elde edebiliriz. Böyle bir durum çok uzun sürmez" ifadelerini kullandı.
Kuzey Kore, 2022 yılında bölgede 37 kez füze denemesi gerçekleştirmişti.
Etiketler: Güney Kore Kuzey Kore
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