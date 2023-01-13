Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yapılan hükümet açıklamasında, düşük seviye trityum konsantrasyonu içeren söz konusu işlenmiş atık suyun denize boşatılması planlamasının detayları paylaşıldı.

Revize edilen politikaya göre hükümet, nükleer santraldeki işlenmiş atık suyu, Pasifik Okyanusu kıyısının 1 kilometre açığına salıverme sürecini bahar ya da yaz aylarında başlatacak.

Hükümet, piyasa satışlarında kayıp yaşaması beklenen balıkçıların desteklenmesine 50 milyar yenlik (385 milyon dolar) fon ayıracak.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu da yaptığı açıklamada, "Balıkçılar ile sürecin diğer taraflarının endişelerini dinlerken, planlamayı da tam kapsamlı açıklamak istiyoruz" dedi.

Öte yandan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA), Japon hükümetinin planlamasına yönelik bulguları içeren raporu yayımlaması bekleniyor.

Trityum seyreltilecek

Santraldeki reaktörleri soğutma işlevi gören saf su içinde oluşan radyoaktif maddeler, Gelişmiş Sıvı İşleme Sistemi (ALPS) sayesinde trityum materyali haricinde ayrışıyor.

Plana göre, trityum elementi içeren atık su, deniz suyu kullanılarak sulandırılacak ve seyreltilecek.

Tesis işleticisi Tokyo Electric Power (TEPCO), günden güne artış gösteren atık suyu, denizin altına inşa ettiği borularla, bir kilometre açıkta, periyotlar halinde okyanusa salıverecek.

Çin ve Güney Kore atık suyun denize boşaltılmasına tepkili

Önceki Suga Yoşihide hükümeti Nisan 2021'de, santralde biriken atık suyun denize boşaltılacağı kararını duyurmuştu. Komşu ülkeler Çin ve Güney Kore karara tepki göstermişti.

Mart 2011'de 9 büyüklüğünde deprem ile tsunaminin, Dai-içi nükleer santralindeki reaktörde yol açtığı nükleer erimeler havaya karışmış ve santral etrafı tahliye bölgesi ilan edilmişti.