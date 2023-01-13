Elnaz Hajtamiri, 12 Ocak 2022'de polis kıyafeti giymiş üç adam tarafından Ontario sahilindeki evinden kaçırıldı.

O zamandan beri, onu kaçıranlardan herhangi bir fidye talebi gelmedi ve davayla ilgili çok az güncelleme yapıldı.

Ontario Eyalet Polisi Martin Graham gazetecilere verdiği demeçte, "Ailesi yokluğunun üzüntüsünü yaşıyor ve bir yılı sınırlı yanıtlarla yaşadı. Dışarıda birileri bu adamların kimliklerini biliyor" dedi.

Polis ayrıca, iki görgü tanığının sağladığı ayrıntılara ve üç adamın kısa yazılı açıklamalarına dayanarak maskeli zanlıların iki birleşik eskizini yayınladı.

Hajtamiri, beş yıldan kısa bir süre önce kocasını kaybettikten sonra Kanada'ya göç etti. Yakın zamanda ithalat-ihracat işinden ayrıldıktan sonra kendi pasta yapım şirketini kurmuştu.