En çok reddedilen isimler listesinin başında, 2009'dan beri Yeni Zelanda'da bir numara olan King (Kral) ismi geliyor.

Geçen yıl, ülkedeki yetkililer ismi toplam dokuz kez geri çevirdi.

2022'de reddedilen diğer isimler arasında sekiz kez reddedilen Saint (Aziz), Royal (Kraliyet mensubu), Messiah (Mesih), Prince veya Princess (Prens veya Prenses), Sovereign (Hükümdar), Sire (Majesteleri) yer aldı.

Listede ayrıca geçen yıl en az bir kez reddedilen Duke, Empres, General, Justice, Major, Queen, Rogue, Royale, Saynt ve Soulijah gibi isimler de yer alıyor.

Doğumlar, Ölümler ve Evlilikler Genel Sekreteri Jeff Montgomery, yerel basına Yeni Zelanda'nın çocuklara verilen isimlerin "suç teşkil etmemesi, makul uzunlukta olması ve resmi bir unvanı temsil etmemesi" için özel yönergeler yayınladı.

Yeni Zelanda sağlık yetkilileri, ebeveynlerin yeni doğan bebeklerine isim seçerken küfür, resmi unvan, sayısal karakter ve sembol kullanmaktan kaçınmalarını ve 70 karakterden fazla kullanmamalarını tavsiye ediyor.

Bu kriterleri ihlal eden isimler, kayıt memuru tarafından duruma göre inceleniyor.

2022'nin en popüler isimleri ise erkekler arasında üst üste onuncu kez listenin zirvesine oturan Oliver, Noah ve Leo oldu.

Kızlara en sık verilen isim Isla olurken, onu Amelia ve Charlotte izledi.