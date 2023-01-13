Ölüm haberini Priscilla Presley, "Güzel kızım Lisa Marie'nin aramızdan ayrıldığına dair yıkıcı haberi üzüntüyle paylaşmak zorundayım" mesajıyla verdi.

Lisa Marie Perşembe günü erken saatlerde hastaneye kaldırıldı.

ABD medyasında 54 yaşındaki Presley’nin kalp krizi geçirdiği bildiriliyordu.

Evinde ölü bulundu

TMZ sitesine bilgi veren kaynaklar, Lisa Marie’nin California, Calabasas’taki evinde tepkisiz bulunduğunu söyledi.

Priscilla Presley kızı için, “Tanıdığım en tutkulu, güçlü ve sevgi dolu kadındı" dedi.

Anne Presley, "Bu derin kayıpla başa çıkmaya çalışırken mahremiyet istiyoruz." mesajını da paylaştı.

TMZ sitesine bilgi veren aileye yakın kaynaklar, Lisa Marie’nin kalbinin bulunduğunda atmadığını aktardı.